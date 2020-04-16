В Челябинске накрыли банду фальшивомонетчиков

В Челябинске полиция вышла на банду фальшивомонетчиков, разрисовывавших билеты «банка приколов».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, в следственной части городского полицейского управления расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Следствием установлено, что местные жители 39, 37 и 33 лет, организовали на территории города изготовление и сбыт поддельных денежных знаков, номиналом от 200 до 5000 рублей.

Челябинцы приобретали билеты «банка приколов», вносили в них изменения, и в дальнейшем расплачивались ими, выдавая за подлинные.

В настоящее время органами предварительного следствия установлено три эпизода противоправной деятельности подозреваемых, в ходе которых задержанные сбыли гражданам поддельные купюры на общую сумму 8500 рублей.

В ходе проведения обысков по месту жительства задержанных полицейскими обнаружены и изъяты поддельные денежные знаки на общую сумму более 650 тысяч рублей, фольга, краска и шлифовальная машинка.

Всем подозреваемым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, установление дополнительных эпизодов преступной деятельности обвиняемых, а также свидетелей и возможных соучастников преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.04.20

Южноуральских чиновников упрекают за экономию на детях. / Уральские металлурги обеспечат сотрудников многоразовыми медицинскими масками. / Челябинка-инвалид не может выбраться из сгоревшего барака. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»