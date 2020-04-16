Челябинская область будет покупать фрукты в Узбекистане, но большинству южноуральцев все равно достанутся китайские

Запасов овощей и фруктов в Челябинской области осталось на 10 дней. Об этом сегодня сообщил вице-губернатор Сергей Сушков. Но, заверил чиновник, беспокоиться не стоит – дефицита не будет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основным поставщиком фруктов на Южный Урал в последние годы был Китай. Теперь областные власти намерены сменить «генерального» поставщика и переориентироваться на Узбекистан. По словам Сушкова, с этой страной у Челябинской области давние связи. Несколько удивляет южноуральский экспорт в рамках данного сотрудничества: оказалось, что туда поставляет свою продукцию овощеводческий комплекс «Чурилово». Но останавливаться на этом подробнее Сушков не стал, а сообщил, что в Узбекистане до 50% урожая обычно гниет, так как девать его некуда, поэтому узбекские аграрии будут только рады отправлять все в Россию.

Еще одним плюсом узбекской продукции вице-губернатор назвал меньшее, по сравнению с Китаем, использование химикатов.

Правда, многие южноуральцы, покупающие овощи и фрукты в супермаркетах, могут среднеазиатских фруктов не дождаться.

«Сетям нужны большие объемы и определенное качество. И в этом смысле им в качестве поставщика более походит Китай, – отметил Сушков. – Они умеют делать так, чтобы продукция дольше хранилась. Вы же понимаете, как они этого добиваются».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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