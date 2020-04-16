В Челябинске с пневмонией увезли еще одного пациента психоневрологического интерната

Из психоневрологического интерната Челябинска госпитализирован второй за два дня пациент с пневмонией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из психоневрологического интерната, расположенного в Челябинске на улице Лазурная, 6, эвакуировали пациента с подозрением на пневмонию. Это уже второй случай на этой неделе: 14 апреля отсюда же госпитализировали женщину в тяжелом состоянии, но сделанный ей тест на Covid-19 показал отрицательный результат.

В министерстве социальных отношений Челябинской области информацию подтвердили.

Напомним, 13 апреля губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что всех пациентов с пневмонией, относящихся к группе риска (то есть старше 65 лет и страдающих определенными хронически заболеваниями) будут сразу же направлять в больницы, специализирующиеся на лечении COVID-19.

Остальных будут направлять на компьютерную томографию и тоже в обязательном порядке делать анализ на коронавирус.

Челябинск, Виктор Елисеев

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