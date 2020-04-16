На Урале фельдшер наркодиспансера убеждала горожан, что они пьяны, и брала деньги за «отмазку»

В Магнитогорске фельдшер наркологического диспансера предстанет перед судом за получение взяток и мошеннические действия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в мелком взяточничестве, служебном подлоге, мошенничестве с использованием своего служебного положения и получении взятки.

По версии следствия женщина, работая в должности фельдшера – лаборанта в клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ «Областной наркологический диспансер», в ноябре-декабре 2018 года через посредников получила взятки в 14 тысяч и 10 тысяч рублей за внесение ложных сведений в справки о результатах химико-токсикологических исследований и журнал учетной формы об отсутствии у двоих граждан состояния опьянения на момент проведения медицинских освидетельствований.

Кроме того, в период с сентября 2018 по январь 2019 года женщина похитила деньги у троих горожан. Она сообщала магнитогорцам, что может не вносить в медицинские документы ложные сведения о том, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. Но предложила заплатить за это. В итоге получила, в общей сложности, 58 тысяч рублей. Между тем, проведенные исследования на состояние алкогольного опьянения изначально показали отрицательный результат.

В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемой наложен арест на сумму 424 тысячи рублей.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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