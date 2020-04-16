Экономия: даже куличи стали замешивать на пальмовом масле

В Челябинской области отмечается переизбыток основных продуктов питания, при этом цены на них растут.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», зафиксировано увеличение цены на гречку – на 63%, риса – на 23%, макаронных изделий – на 20%, говядины – на 22%. При этом объемы производства продуктов в области в 2- 3 раза перекрывают потребности региона. В условиях, когда экспорт муки, круп и другого продовольствия запрещен, Южному Уралу не должны угрожать ни дефицит, ни рост цен. Но, тем не менее, продукты дорожают.

Власти Челябинской области зафиксировали и снижение цен на некоторые товары: например, по словам вице-губернатора Сергея Сушкова, мука подешевела на 35%, хлеб – на 27% – 29%, снизились цены на сгущенку, печенье, масло.

Южноуральцы этого снижения не замечают, наоборот: «Масло, пачка которого 1,5 – 2 месяца назад стоила около 120 рублей, сейчас продается за 135, кроме того, магазины до предела сократили перечни товаров, подпадающих под скидочные акции. Так что продукты в любом случае стали дороже».

Кстати, о масле: накануне Пасхи магазины, как обычно, начали торговать куличами, одним из основных ингредиентов которых как раз является сливочное масло (класть в пасхальную выпечку маргарин – это моветон). Корреспонденты РИА «Новый День» сегодня перечитали составы всех куличей, представленных в нескольких магазинах двух крупных торговых сетей. И везде тесто было замешено на пальмовом масле. Но на стоимости готовой продукции этот никак не отразилось – дешевле она не стала.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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