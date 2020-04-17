В Челябинской области подтверждены новые случаи коронавируса

В Челябинской области подтверждено еще 4 случая коронавируса.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве здравоохранения региона, всего на утро 17 апреля в области подтверждены 64 случая заболевания COVID-19. 29 из подтвержденных пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

В больницах остаются 35 человек (Челябинск – 13, Кизильский район – 4, Магнитогорск – 5, Бреды – 2, Миасс – 1, Ашинский район – 2, Сосновский район – 1, Снежинск – 3, Копейск – 1, Коркинский район – 1, Красноармейский район – 1, Чебаркульский район – 1).

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 17.04.20

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