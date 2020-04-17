Челябинцам продают непонятные маски

Челябинские антимонопольщики заявили о продаже в областном центре немедицинских масок под видом медицинских.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском УФАС России, данные маски, выполненные из нетканого материала, реализуются в торговом павильоне сети по продаже печатной продукции «Роспечать» по проспекту Ленина, 59 в Челябинске по цене 80 рублей за штуку (в социальных сетях упоминаются и другие павильоны сети, где видели маски).

При этом каких-либо сведений о производителе, составе и иных свойствах изделия, позволяющих определить его характеристики, не содержится.

«Введение в оборот товара, визуально сходного с «аптечной» медицинской маской, при отсутствии сведений о его производителе и характеристиках создает впечатление, что данное изделие является маской медицинской, – отметили в антимонопольном ведомстве. – Сведения, что данная маска не является медицинской, указаны лишь в кассовом чеке, выдаваемом после приобретения продукции».

Между тем, закон о защите прав потребителей требует, чтобы изготовитель или продавец своевременно предоставлял потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Стоит отметить, что реализация аналогичной продукции выявлена и в торговом павильоне «Роспечать» в Магнитогорске.

Таким образом, данные факты указывают на политику розничной сети «Роспечать» по вопросам реализации масок, сделали вывод антимонопольщики.

«Действия индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в данном торговом павильоне, содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Способ реализации товара, пользующегося спросом у населения в связи с опасностью распространения COVID-19, может вводить покупателей в заблуждение о потребительских свойствах масок и ожидаемых результатов от их использования», – констатировали в надзорном ведомстве.

Челябинское УФАС России выдало предупреждение о необходимости распространения до 27 апреля в сети по продаже печатной продукции «Роспечать», в частности в месте продажи товара (пр. Ленина, 59), сведений о том, что данные изделия не являются медицинскими.

Челябинск, Виктор Елисеев

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