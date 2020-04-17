В Челябинской области продлили режим всеобщей самоизоляции

Режим повышенной готовности, включающий всеобщую самоизоляцию, в Челябинской области продлен до 30 апреля.

Как уже сообщал «Новый День», на сегодняшний день в регионе подтверждено 64 случая коронавирусной инфекции.

При этом ужесточения ограничений пока не планируется, заявил губернатор Алексей Текслер.

В преддверии Пасхи митрополит Челябинский и Миасский Григорий призвал всех молиться дома, но о закрытии южноуральских храмов для посещения не сказал.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 17.04.20

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