В Челябинской области продлили режим всеобщей самоизоляции

Режим повышенной готовности, включающий всеобщую самоизоляцию, в Челябинской области продлен до 30 апреля.
Как уже сообщал «Новый День», на сегодняшний день в регионе подтверждено 64 случая коронавирусной инфекции.
При этом ужесточения ограничений пока не планируется, заявил губернатор Алексей Текслер.
В преддверии Пасхи митрополит Челябинский и Миасский Григорий призвал всех молиться дома, но о закрытии южноуральских храмов для посещения не сказал.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 17.04.20
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