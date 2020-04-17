На Южном Урале запретили весеннюю охоту

В Челябинской области вводится запрет на проведение охоты до 5 мая.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, планировалось, что в этом году весенняя начнется на юге области с 18 апреля, в иных районах – с 25 апреля. Однако в связи с введенным режимом самоизоляции, с учетом рекомендаций федеральных органов власти, в области вводится запрет на проведение охоты сроком до 5 мая.

Данный запрет уже введен в более 45 субъектах страны. Челябинская область не стала исключением. В случае отмены режима самоизоляции охотпользователи и областное министерство экологии могут приступить к выдаче разрешений на охоту гражданам, и охотники смогут выйти на охоту. При сохранении режима самоизоляции введенные ограничения охоты будут продлены.

Напомним, что выезд на природу с целью охоты, рыбалки, туризма и отдыха (прогулок) является нарушением режима самоизоляции. Согласно распоряжению правительства Челябинской области от 31 марта покидать места проживания можно только в случаях острой необходимости: обращение за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью (например, пожар), если вы следуете к месту (от места) работы, если вы передвигаетесь для обеспечения деятельности, которая не приостановлена (например, довозите товары первой необходимости к местам их реализации), если вы оказываете транспортные услуги или услуги доставки, если вы идете в магазин за продуктами и товарами первой необходимости, в аптеку.

«Охота, рыбалка, туризм и прогулки на природе не являются основаниями для выхода на улицу. Исключением является посещение садового участка, до которого вы добираетесь на личном автомобиле», – напомнили в минэкологии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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