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Пятница, 17 апреля 2020, 12:14 мск

Новости Челябинск

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В выходные в Челябинскую область из-за границы вернутся несколько десятков человек

В выходные в Челябинскую область вернутся несколько десятков южноуральцев, застрявших за границей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 18 апреля из Бангкока в Екатеринбург вылетит борт с уральцами, до сих пор находящимися в Таиланде. 73 места в этом лайнере зарезервировано для Челябинской области. На данный момент в список на вылет внесено более 60 жителей региона.

В Кольцово их всех посадят в специально зафрахтованные автобусы и увезут в обсерватор, где им придется провести 14 дней в режиме изоляции.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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