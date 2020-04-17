В Челябинскую область пришла гуманитарная помощь для борьбы с Covid-19

Министерство здравоохранения Челябинской области приступило к распределению второй парти медицинской гуманитарной помощи: защитные маски, очки, костюмы, перчатки, антисептики и др. поступят как в клиники широкого профиля и станции скорой помощи, так и в специализированные стационары по борьбе с коронавирусной инфекцией. Одна из таких госпитальных баз организована в Челябинске в Областной клинической больнице №3. Первую партию гуманитарной помощи туда доставили 16 апреля. «Мы полностью готовы принять больных с COVID-19. Для этого отделение снабжено всем необходимым оборудованием, следящей аппаратурой и штатом врачей. В каждой палате есть аппарат искусственной вентиляции легких экспертного класса, аппарат слежения за состоянием больных с полным набором функций до прямого изменения артериального давления, консолями для подачи сжатого воздуха, кислорода, инфузионные насосы и функциональная кровать для профилактики тромбов и пролежней», – раскачал заведующий отделением реанимацией и интенсивной терапии ОКБ №3 Антон Юлин.

Гуманитарная помощь пришлась кстати и на станциях скорой помощи. «В Челябинске бригады скорой медицинской помощи, которые оказывают помощь гражданам, совершили порядка 17 выездов по подтвержденным случаям коронавирусной инфекции, а также по подозрительным случаям или в контакте с больным. Наши бригады первыми сталкиваются с больными или подозрительными на коронавирусную инфекцию. Поэтому это не просто слова, что наши врачи находятся на передовой. Подчеркну, что среди врачей случаев заражения не было», – отметил главврач скорой медицинской помощи Челябинска Александр Васильев.

По данным регионального минздрава, первая партия гуманитарного груза, приобретённого на средства Русской медной компании, уже распределена между медицинскими учреждениями Челябинской области. Всего пополнить запасы смогут 150 лечебных учреждений Южного Урала.

В общей сложности больницы региона получат около 4,5 млн медицинских масок, 500 тысяч перчаток, 45 тысяч респираторов, защитных щитков, костюмов и других товаров.

Челябинск, Елена Васильева

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