В Челябинске таксисты устроили акцию протеста

В Челябинске таксисты вышли на митинг из-за падения заработка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полторы-две сотни машин такси собрались сегодня, 17 апреля, на парковке у школы «Трактор».

Таксисты, работающие с агрегаторами «Яндекс.Такси» и «Ситимобил», возмущены падением заработка. По словам водителей, у некоторых доходы упали на порядок: если раньше они могли зарабатывать до 30 тысяч рублей в месяц, то сейчас их выручка упала до 600-700 рублей в день. Причем из этой суммы необходимо еще заплатить за бензин. Так что за месяц таксисты рассчитывают заработать не больше 3 тысяч рублей.

С организаторами митинга в понедельник планирует встретиться начальник управления транспорта Челябинска.

Напомним, в декабре прошлого года водители, работающие на агрегаторов такси, уже пытались провести акцию протеста. Речь шла о трехдневной забастовке. Однако инициаторов стачки рядовые таксисты не подерждали.

А на этот раз выступление водителей такси не оценили горожане. Таксистам напомнили о росте расценок в праздничные дни и часы пик.

Правда, нашлись и сочувствующие. «Забастовки таксистов – это не новость совсем. Наконец, и до русских начало доходить, что за свои права надо бороться», – прокомментировал акцию протеста в соцсетях один из горожан. Но тут же получил ответ: «Какие права? Денег нет у людей на такси ездить».

«С чего им платить, если у всех доходы упали? Самые голодные, что ли, нашлись?» – поддержали челябинца другие участники обсуждения.

Горожане согласны, что ездить на такси стали меньше. Но для этого есть объективные причины, отмечают они. Часть челябинцев сидят дома, кто-то экономит. А те, кому нужно куда-то доехать, не хотят пользоваться такси, опасаясь заразиться коронавирусом. Таксистам же советуют добиваться справедливости в прокуратуре и суде. Правда, для этого они должны работать по официальному договору.

Челябинск, Виктор Елисеев

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