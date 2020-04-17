В Челябинске будут судить мошенниц, укравших у пенсионеров почти полмиллиона рублей

Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении женщин, обворовывавших пенсионеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомства Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жительниц 36 и 26 лет.

Установлено, что соучастницы с апреля 2018 по июль 2019 года на территории Челябинска и Челябинской области совершили ряд хищений средств и золотых украшений у пенсионеров.

Злоумышленницы находили пожилых людей, нуждающихся в социальной помощи, под различными благовидными предлогами (выплата дополнительных денежных компенсаций, предоставление жизненно важных товаров, оказание различных видов помощи и услуг) проникали в их квартиры.

Пока одна из них отвлекала пенсионеров, вторая в это время искала и похищала деньги и золотые украшения, которые находились в доступных местах.

Так, в 2018 году злоумышленницы совершили хищение свыше 145 тысяч рублей из шкафа у 88-летнего мужчины.

Общий ущерб, причиненный 13 пенсионерам, составил 467 тысячи рублей, который не возмещен в связи с отсутствием имущества у обвиняемых.

Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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