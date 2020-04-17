Коронавирус добрался до Верхнего Уфалея

Коронавирус движется на север Челябинской области и добрался до Верхнего Уфалея.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый положительный результат в городе был получен накануне. По информации мэрии, пациент госпитализирован в городскую клиническую больницу №2 Челябинск. Другие данные о заболевшем не сообщаются.

Однако вчера в городе бурно обсуждалась история с хозяйкой одного из местных магазинов, которая в начале апреля съездила в Москву, вернулась, почувствовала себя плохо и 9 апреля отправилась на личном автомобиле в Екатеринбург, где была госпитализирована в больницу №24. Через 3 дня ей стало хуже, а анализы на коронавирус дали положительный результат.

В результате женщину перевели в больницу №40, а больницу №24 перевели в режим обсерватора. Кроме того известно, что 9 апреля почувствовал себя плохо и сын женщины. У него тоже взяли анализ на коронавирус и отправили на карантин по месту жительства. В группе контанктных – 14 человек.

В целом, по официальным данным, с 25 февраля взято 125 анализов на covid-19. Под наблюдением находятся 13 человек.

С ОРВИ за прошедшие сутки к медикам обратились 5 человек. В том числе 1 человек старше 65 лет. Пациенту сделана компьютерная томография легких, он госпитализирован в специальное отделение для лечения пневмонии.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей. Другие новости 17.04.20

92% ветеранов УрФО получили выплаты ко Дню Победы. Свердловская область отстает (ИНФОГРАФИКА). / В Челябинске будут судить мошенниц, укравших у пенсионеров почти полмиллиона рублей. / В Челябинске таксисты устроили акцию протеста. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»