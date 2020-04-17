Частный цирк не может выехать из Златоуста. Животные голодают

Уральский город из-за режима самоизоляции не может покинуть частный цирк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», частный цирк приехал в Златоуст на гастроли. Однако из-за объявленного режима обязательной самоизоляции не смог провести ни одного представления.

В итоге уехать из города учреждение не может, а кормить животных не на что. Крик о помощи разместили в нескольких сообществах города в социальных сетях. «Ребята, в Златоусте стоит цирк с животными, не может уехать из-за карантина. Животным нечего есть. Помогите кормами!" – обращаются к горожанам. Голодают лев, верблюд и коза.

По информации пресс-службы администрации Златоуста, в мэрию владельцы цирка з-а помощью не обращались. Цирк пробудет в городе, как минимум, до 30 апреля, именно до этой даты региональный власти продлили сегодня режим повышенной готовности к ЧС.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.04.20

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