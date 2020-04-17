Пригород Челябинска заволокло смогом из-за пожаров

Копейск задыхается из-за лесных пожаров и горящей травы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 16 апреля в Копейске наблюдался достаточно сильный смог. Причиной тому стали природные пожары.

«Прошлогодний сухостой горит быстро и очень активно, огонь распространяется на значительные территории и несет угрозу населенным пунктам, садовым товариществам и частным домовладениям», – рассказали представители ведомства.

С наступлением пожароопасного сезона в Копейском городском округе зафиксировано 130 пожаров. Как сообщает служба пожаротушения Копейского гарнизона, за минувшие сутки на территории реагирования произошел 21 пожар, из них 8 лесных и 4 полевых. На тушение камыша огнеборцы выезжали девять раз.

Помимо сухой травы быстро воспламеняемым считается камыш. Заболоченные участки на территории поселков округа, на которых растут камыши, зачастую просто выжигаются, и тогда огонь подходит вплотную к домам. В поселках, где в основном стоят деревянные дома, камыш представляет большую опасность. Администрацией городского округа организованы работы по скосу камыша, а также опахиванию земель вблизи населенных пунктов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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