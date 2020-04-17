Челябинцы собираются на Пасху в храмы, будут ли облавы (ИНФОГРАФИКА)

Каждый 10 челябинец собирается посетить пасхальную службу в храме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 19 апреля православные отмечают Христово Воскресение – один из самых важных христианских праздников. Кроме того, в России пасха считается одним из самых популярных праздников наряду с Новым годом и Рождеством. Причем далеко не для всех этот праздник имеет религиозный смысл, для многих – это просто семейная традиция.

Три недели назад, 20-24 марта, специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС провели инициативный социологический опрос, чтобы выяснить, будут ли челябинцы в этом году праздновать Пасху и, если да, то как? Из предложенного перечня респондентам предлагалось выбрать не более трёх позиций, но среднее число выборов составило 1,1.

«Введенный режим самоизоляции, несомненно, внесет существенные коррективы в планы горожан», – оговорились социологи. Однако опыт Вербного воскресенья показал, что многие верующие своих планов менять не собираются.

Итак, около 50% респондентов намерены приготовить пасху и куличи, а также раскрасить яйца самостоятельно.

Около 27% собираются отправится в гости или принимать гостей. Учитывая, как активно челябинцы кучкуются во дворах и парках, эти намерения, скорее всего, будут осуществлены.

Посетить пасхальную службу планирует каждый десятый челябинец. Как правило, это женщины, жители города в возрасте старше 60 лет, пенсионеры – как работающие, так и неработающие, с уровнем материальной обеспеченности ниже среднего. Удержать их дома будет весьма проблематично.

Еще около 8% респондентов собирались освещать в храмах пасхальные угощения. В большинстве своем это тоже женщины – как правило старше 60 лет и с небольшим достатком.

Отметим, что полиция начала штрафовать тех, кто нарушает режим самоизоляции и находится на улице без уважительной причиной (к коим посещение церкви не относится). На вопрос, будет ли полиция устраивать облавы возле храмов, губернатор Алексей Текслер ничего конкретного не ответил, в очередной раз заявив, что режим самоизоляции никто не отменял.

Челябинск, Ольга Арсентьева, Николай Бутов

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