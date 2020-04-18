Заболеваемость коронавирусом на Южном Урале резко пошла в рост

В Челябинской области резко выросло число больных коронавирусом: за сутки подтверждено 7 новых случаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом с начала эпидемии в регионе зафиксирован 71 случай коронавирусной инфекции.

Выписаны уже 33 человека, в больницах остаются 38 человек: Челябинск – 15, Кизильский район – 2, Магнитогорск – 7, Бреды – 1, Верхний Уфалей – 1, Миасс – 1, Ашинский район – 2, Сосновский район – 1, Снежинск – 3, Копейск – 1, Коркинский район – 1, Красноармейский район – 1, Уйский район – 1, Чебаркульский район – 1.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 17.04.20

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