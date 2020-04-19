На Южном Урале продолжается резкий рост заболеваемости коронавирусом

На Южном Урале продолжается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве здравоохранения Челябинской области, за сутки подтверждено 12 новых случаев. Общее число заболевших с начала эпидемии составило 83 человека.

35 из подтверждённых пациентов выздоровели.

В больницах остаются 48 человек:

Ашинский район – 2,

Бреды – 1,

Верхний Уфалей – 1,

Златоуст – 1,

Катав – Ивановский район – 1,

Кизильский район – 2,

Копейск – 1,

Коркинский район – 1,

Красноармейский район – 1,

Магнитогорск – 10,

Миасс – 1,

Снежинск – 3,

Сосновский район – 1,

Трехгорный – 2,

Уйский район – 1,

Челябинск – 15,

Чебаркульский район – 1,

другие субъекты РФ (жители Курганской и Ростовской областей, которые были доставлены в больницы Челябинска с авиа и жд-транспорта) – 3 человека.

Сегодня из Таиланда вернулись более 60 южноуральцев: их привези из аэропорта Кольцово на автобусах и всех поместили в обсерватор.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.04.20

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