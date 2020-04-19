На Южном Урале продолжается резкий рост заболеваемости коронавирусом

На Южном Урале продолжается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве здравоохранения Челябинской области, за сутки подтверждено 12 новых случаев. Общее число заболевших с начала эпидемии составило 83 человека.
35 из подтверждённых пациентов выздоровели.
В больницах остаются 48 человек:
Ашинский район – 2,
Бреды – 1,
Верхний Уфалей – 1,
Златоуст – 1,
Катав – Ивановский район – 1,
Кизильский район – 2,
Копейск – 1,
Коркинский район – 1,
Красноармейский район – 1,
Магнитогорск – 10,
Миасс – 1,
Снежинск – 3,
Сосновский район – 1,
Трехгорный – 2,
Уйский район – 1,
Челябинск – 15,
Чебаркульский район – 1,
другие субъекты РФ (жители Курганской и Ростовской областей, которые были доставлены в больницы Челябинска с авиа и жд-транспорта) – 3 человека.
Сегодня из Таиланда вернулись более 60 южноуральцев: их привези из аэропорта Кольцово на автобусах и всех поместили в обсерватор.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 18.04.20
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