Число заболевших коронавирусом в Челябинской области приблизилось к сотне

Число заболевших коронавирусом в Челябинской области возросло до 97. Об этом сообщила начальник управления здравоохранения Наталья Горлова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки подтверждено 14 новых случаев.

В Челябинске добавился один новый случай. На сегодняшний день из 640 подготовленных для коронавирусных больных коек заняты 114. Городские власти готовятся развернуть новые площади для инфицированных: второй корпус горбольницы №9 и горбольницу №2. Подготовительные работы долдны быть завершены в течение недели.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.04.20

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