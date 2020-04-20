В Челябинске резко выросло число детей, посещающих детские сады

В Челябинске растет число детей, посещающих детские сады.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дежурные группы сегодня работают в 227 дошкольных учреждениях города. Приводить туда детей могут челябинцы, работающие на предприятиях, которым разрешено продолжить деятельность.

В управлении образования Челябинска отмечают, что востребованность резко возросла: если на прошлой неделе детские сады ежедневно посещали около 2,5 тысяч детей, то сегодня в дежурные группы привели уже 3,5 тысячи.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 20.04.20

Число заболевших коронавирусом в Челябинской области приблизилось к сотне. / «Ждем комментариев губернатора…» Южноуральцы обвиняют власти в двойных стандартах. / Сегодня ночью из Бангкока в Екатеринбург вернулись 180 туристов. Их изолировали. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»