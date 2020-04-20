В Челябинске резко выросло число детей, посещающих детские сады

В Челябинске растет число детей, посещающих детские сады.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», дежурные группы сегодня работают в 227 дошкольных учреждениях города. Приводить туда детей могут челябинцы, работающие на предприятиях, которым разрешено продолжить деятельность.
В управлении образования Челябинска отмечают, что востребованность резко возросла: если на прошлой неделе детские сады ежедневно посещали около 2,5 тысяч детей, то сегодня в дежурные группы привели уже 3,5 тысячи.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 20.04.20
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