В Магнитогорске одиннадцатиклассница умерла после посещения частной клиники

В Челябинской области девушка-подросток умерла после процедуры в клинике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в пятницу, 17 апреля, в одной из частных клиник Магнитогорска. Информация об этом появилась в нескольких региональных сообществах в социальных сетях.

В настоящее время Орджоникидзевский межрайонный следственный отдел СКР проводит по факту ЧП доследственную проверку.

По предварительным данным, ученица одиннадцатого класса одной из школ Магнитогорска потеряла сознание во время процедуры. Сотрудники клиники вызвали скорую медицинскую помощь. Девушка скончалась по дорогу в больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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