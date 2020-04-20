В Челябинской области зафиксирован первый случай смерти зараженного коронавирусом

В Челябинской области зафиксирован первый случай смерти зараженного коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», погибший – мужчина, страдавший онкологией в терминальной стадии. Он вернулся из Москвы, где проходил лечение и был выписан, как паллиативный больной. Коронавирус у него был выявлен по прилету в аэропорту.

Еще три человека подключены к аппаратам ИВЛ.

«По приросту заболеваемости мы вышли на среднероссийский уровень, – отметил губернатор. – Динамика серьезная, и мы прогнозируем ее сохранение».

Отмечается, что большинство заболевших инфицировались внутри региона, контактируя с уже зараженными.

Челябинск, Светлана Накмская

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