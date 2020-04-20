Прокуратура требует возбудить уголовное дело после гибели рабочего на заводе в Челябинске

Прокуратура Советского района Челябинска приняла меры реагирования в связи с нарушениями трудового законодательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Советского района областного центра по информации о несчастном случае на производстве провело проверку исполнения требований законодательства об охране труда в ООО «Уралспецметалл-экспорт».

Установлено, что работники предприятия систематически нарушали правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Директор и начальник цеха, в свою очередь, не обеспечили безопасность работников при эксплуатации оборудования и осуществлении технологических процессов.

Указанные нарушения повлекли за собой смертельный несчастный случай на производстве.

В этой связи прокуратурой района в отношении двух должностных лиц, а также в отношении юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении, которые направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда.

Кроме того, в ходе проверки выявлено несоответствие локального нормативного акта организации требованиям статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации, что влекло за собой нарушение прав работников на оплату труда в установленные законом сроки, в связи с чем, прокуратурой района на противоречащие положения акта принесен протест, который удовлетворен.

Материалы проверки по несчастному случаю направлены в следственные органы СУ СКР по Челябинской области для решения вопроса о наличии в действиях должностных лиц состава преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Челябинск, Виктор Елисеев

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