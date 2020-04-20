Новый конфликт в «скорой» Магнитогорска. Главврач пожаловался в полицию

Сотрудники магнитогорской станции скорой медицинской помощи пожаловались на недостаточную обеспеченность средствами защиты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коллектив станции скорой медицинской помощи Магнитогорска обратился к министерству здравоохранения Челябинской области и главе Южного Урала Алексею Текслеру с открытым письмом в связи с ситуацией, сложившейся в учреждении в связи распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Обращение они опубликовали в соцсетях.

Речь идет об обеспеченности сотрудников средствами защиты и выплатах средств, обещанных президентом РФ и губернатором.

В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области заявили, что изложенная в обращении информация не соответствует действительности. А главный врач станции скорой помощи Магнитогорска Александр Шумков и вовсе обратился в полицию с требованием привлечь к ответственности авторов обращения за распространение фейков.

«Заявляю совершено точно, на станции скорой помощи Магнитогорска на данный момент в полном достатке представлены средства индивидуальной защиты: в их числе свыше 26 тысяч масок, 28 тысяч пар перчаток, 8 тысяч пар бахил, халаты, комбинезоны, шапочки и очки, кожные антисептики – более 90 литров и различные дезинфицирующие средства. По предварительным расчетам, этих запасов хватит для работы бригад свыше одного месяца. В пятницу мы получили очередное пополнение запасов – еще около 11 тысяч единиц средств индивидуальной защиты (в их числе маски, перчатки, очки и защитные костюмы)», – говорит Александр Шумков.

Что касается запрета на использование средств индивидуальной защиты, то, по словам главврача, есть четкий алгоритм работы, правила безопасности на рабочем месте прежде всего, напоминает руководитель учреждения. «Диспетчер передает все сведения о пациенте и его состоянии здоровья для выезда и подготовки бригады. В соответствии с постановлениями Минздрава РФ, у нас сформированы бригады по работе с COVID-19, в ней на данный момент посменно работают 6 человек», – рассказал Шумков.

Вопрос заработной платы также постоянно разъясняется всем работникам скорой, уверяет он. «За март работникам будут произведены выплаты за счет средств федерального бюджета. Расчет идет со дня первого контакта с больным, у которого подтвердили коронавирус, – уточнил Александр Шумков. – Это, как и было сказано ранее: 80% – врачи, 40% средний персонал, 20% младший персонал из расчета дохода от трудовой деятельности. Повторю, все это рассчитывается с каждым работником индивидуально и складывается из рабочих часов и количества выездов. Мы уже проговаривали это на общих собраниях. Также дополнительно пройдут доплаты за счет средств областного бюджета, в том числе для тех сотрудников, кто выезжал на не подтвержденный впоследствии случай COVID-19, в текущем месяце».

Выплаты по 50 тысяч врачам и по 25 среднему младшему и водителям СМП будут осуществляться с апреля в соответствии с официальным постановлением правительства.

Опровергает главврач «скорой» и информацию про неких заболевших после контакта с больными. «На данный момент из сотрудников скорой помощи Магнитогорска в больнице находится лишь один человек, у которого ОРВИ. Он заболел, такое бывает! По новым правилам госпитализации, он находится под присмотром врачей и сдал уже два анализа на коронавирус, которые показали отрицательный результат», – рассказал Шумков.

«Не нужно вводить людей в заблуждение фейковыми анонимными сообщениями! За это грозит штраф и более серьезное наказание. Данное сообщение мы уже передали в правоохранительные органы», – пригрозил руководитель учреждения.

Авторы обращения заявляют, что самого Шумкова впору обвинять в распространении фейков, но при этом имена свои не раскрывают, так что требовать подтверждения их заявлений не у кого.

Челябинск, Виктор Елисеев

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