Дело экс-сити-менеджера Миасса вернули следователям

Прокурор Челябинской области не утвердил обвинительное заключение по делу бывшего главы администрации Миасса Станислава Третьякова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дело вернули в следственный комитет. Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Сергей Колосовский.

Напомним, Третьякова задержали утром 7 ноября 2018 года в кабинете главы города. Первоначально его обвинили в получении взятки в размере 143 тысяч рублей в 2012 году: эти деньги якобы передал ему один из коммерсантов за оформление земельного участка, минуя конкурсные процедуры. В то время Третьяков был заместителем главы города по имуществу.

Следом всплыл эпизод с получением взятки от бывшего вице-мэра Чебаркуля Алексея Сафонова, самого осужденного за взяточничество. По версии следствия, в том же 2012 году Третьяков обещал продать Сафонову муниципальную недвижимость и за эти «услуги», якобы, получил 300 тысяч рублей.

Экс-чиновник свою вину в обоих случаях отрицает. Его же защита указывает, что в первом случае взятку Третьяков якобы получил в 2012 году, а договор по земельному участку был заключен через несколько месяцев, уже в 2013 году. Что касается второго эпизода, то, по словам адвоката бывшего сити-менеджера, у Сафонова были близкие отношения с тогдашним главой администрации Миасса Виктором Ардабьевским, и прибегать при решении своих проблем к помощи его зама, коим тогда был Третьяков, было бы попросту нелогично.

Третье обвинение предъявили экс-чиновнику в феврале нынешнего года. Оно касается действий Третьякова уже в роли сити-менеджера Миасса: в 2015 году он издал постановление, согласно которому обслуживание 126 многоквартирных жилых домов передавалось от ООО «Миасская управляющая компания» (компания принадлежит все тому же Сафонову) МП «Городская управляющая компания». В результате, утверждают следователи, ООО понесло многомиллионные убытки и были нарушены права собственников жилья, так как их даже не спросили, хотят ли они менять управляющую компанию.

При этом соответчиком по третьему эпизоду проходит муниципалитет. В результате на бюджет Миасса может лечь обязанность возмещения убытка ООО «Миасская управляющая компания», который следователи оценили в 10,8 миллиона рублей.

Третьяков не признает своей вины и в этом случае. К тому же, если и говорить о какой-то утраченной выгоде, то посчитана она некорректно. По словам адвоката, это и стало одной из причин возврата уголовного дела в СКР.

Сергей Колосовский напоминает, что в постановлении была два пункта: о проведении собраний жильцов по выбору способа управления и управляющей компании (так как решения о выборе в качестве управляющей компании фирмы Сафонова собственники не принимали), а также о закреплении домов на время переходного периода за МУПом, который должен был прийти на помощь в случае коммунальных аварий и прочих чрезвычайных ситуаций.

В итоге суд через 10 дней отменил пункт о закреплении домов за МУП «Городская управляющая компания». Правда, собрания все-таки прошли, и дома все равно ушли от ООО «Миасская управляющая компания». Но если и вести речь о каком-то ущербе, то именно применительно к этим 10 дням, настаивает защита Третьякова.

Между тем, в СКР запросили информацию о плате жителей управляющим компаниям за год, получили сумму в 10,8 миллионов рублей и, видимо, решили именно эту цифру указать в качестве ущерба. При этом 10,8 миллиона рублей – это не просто объем возможной прибыли управляющей компании, а общая цифра, в которую входят расходы на обслуживание жилого фонда, подчеркивает защита.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.04.20

Новый конфликт в «скорой» Магнитогорска. Главврач пожаловался в полицию. / Прокуратура требует возбудить уголовное дело после гибели рабочего на заводе в Челябинске. / Летом появятся новые проблемы: ученые прогнозируют ухудшение ситуации с COVID-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»