В Челябинске задержали налетчика с топором

В Челябинске задержали грабителя, напавшего на аптеку и магазин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Челябинску по подозрению в совершении двух разбойных нападений на территории Металлургического района задержали 36-летнего ранее не судимого местного жителя.

«Подозреваемый, используя в качестве оружия топор, совершил нападения на аптечный пункт и продуктовый магазин», – уточнили в силовом ведомстве.

В первом случае злоумышленник, находясь в аптеке, взломал кассовый аппарат, однако вскрыть отсек для денежных средств не смог и скрылся с места преступления ни с чем. Во втором – похитил из кассы продуктового магазина около двух тысяч рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперуполномоченные отдела уголовного розыска городского управления МВД установили его личность. В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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