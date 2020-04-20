В Челябинской области на самоизоляцию закрыли школу-интернат

В Магнитогорске у двух работников интерната подтвердился тест на COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Магнитогорска, диагнозы подтвердились у двух работников МОУ «Коррекционная школа-интернат № 5» для детей с особенностями развития.

По предварительным данным, заражение обеих сотрудниц произошло не в стенах учреждения, так как с момента введения режима самоизоляции все работники перешли на удаленный способ работы.

На данный момент учреждение закрыто на обязательную 14-дневную самоизоляцию. У всех обучающихся были взяты анализы на коронавирус. Все результаты отрицательные.

Ранее администрация Магнитогорска сообщала, что среди пациентов инфекционной больницы есть дети пяти и семи лет. Всего в городской больнице на сегодня 15 пациентов с диагнозом COVID-19, четыре человека выздоровели.

Челябинск, Виктор Елисеев

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