Коронавирус – ничто, отчет – все: чиновники продолжают «гулять» по домам ветеранов

В Челябинске чиновники продолжают рисковать здоровьем ветеранов Великой Отечественной войны ради отчетности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителям Челябинска, участвовавшим в Великой Отечественной войны, продолжают вручать медали в честь 75-летия Победы. Об этом в очередной раз заявила председатель городского комитета социальной политики Лариса Мошкова.

«Мы все равно готовимся к празднованию 9 Мая, и те мероприятия, которые касаются ветеранов, продолжаются. На этой неделе мы начинаем разнос открыток от губернатора и от главы города. Что касается медалей, в то в настоящее время у нас 84% медалей выдано. Я думаю, что до конца месяца мы все равно эти медали будем вручать», – бодро отрапортовала чиновница.

Причем делается все это в условиях режима повышенной готовности, когда южноуральцев призывают не покидать дома и квартиры без экстренной необходимости. Конечно, чиновники заверяют, что посещения происходят исключительно после получения разрешения от ветеранов. Кроме того, в комитете социальной политики Челябинска заверили, что визит сопровождается всеми необходимыми предосторожностями. Так, чиновники приходят в перчатках и медицинских масках.

Однако в чем заключается экстренная необходимость вручать медали именно во время действующего режима обязательной самоизоляции, причем людям пожилым, то есть входящим в группу максимального риска? Неужели только в том, что ранее было принято решение завершить вручение медалей до 8 мая? Получается, что ради своевременного отчета о выполнении указаний вышестоящих чиновники рискуют жизнью и здоровьем ветеранов Великой Отечественной войны. Причем это ничуть не смущает мэра Челябинска Наталью Котову, на полном серьезе напоминающей, что крайний срок – 8 мая.

Между тем, еще недавно в районных администрациях заверяли, что вручение медалей приостановлено до окончания режима самоизоляции. А в конце минувшей недели президент России Владимир Путин и вовсе заявил о переносе Парада Победы. Выходит, что традиционный парад 9 Мая федеральные власти переносят. Зато местные чиновники продолжают подвергать опасности ветеранов ради галочки о выполнении планового мероприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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