В Челябинской области закрыли на карантин еще один интернат

В Троицке на самоизоляцию закрыли интернат для умственно отсталых детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у сестры-хозяйки подтвердился анализ на коронавирус.

«Женщина 55 лет госпитализирована в восьмую больницу города Челябинска. Троичанка имеет легкую степень заболевания. Сейчас отрабатываются все контакты женщины. Подъезд дома, где живет заболевшая, продезинфицирован силами управляющей компании. Сотрудники областного Роспотребнадзора провели обработку самой квартиры. Ситуация находится под контролем главы города и оперативного штаба», – сообщает пресс-служба мэрии Троицка.

При этом официально в администрации города сообщают лишь то, что она является работником социальной сферы.

Известно, что в учреждении она была 10 апреля, после чего ушла на больничный. По данным мэрии, последние 30 дней ни женщина, ни ее муж город не покидали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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