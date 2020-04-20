Много контактных: в Верхнем Уфалее резко обострилась ситуация с коронавирусом

В Верхнем Уфалее резко обострилась ситуация с коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если в конце прошлой недели говорили об одном заболевшем, то сегодня уже о четырех. И это не считая женщины, самостоятельно отправившейся в больницу Екатеринбурга: поскольку коронавирус у нее выявили не в Уфалее, в городской статистике она не учитывается.

«У этих четырех есть большое количество контактных. Органы Роспотребнадзора и полиции каждого человека отработали, выдали предписание о самоизоляции, – сообщила глава города Вера Ускова. – Органы полиции будут контролировать, чтобы режим не нарушался. Медицинские работники работают в усиленном режиме, практически не уходят домой».

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей. Другие новости 20.04.20

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