В Челябинске отправили под стражу двух крымчан, похитивших человека

В Челябинске отправили под стражу двух жителей Крыма, обвиняемых в похищении человека.

Как уже сообщал «Новый День», преступление было совершено 21 февраля в Челябинске. 30-летний мужчина поздно вечером отправился в супермаркет за смесью для ребенка. Видеокамеры зафиксировали, что челябинец вышел из магазина в 23:30, сложил покупки в багажник своей машины, но вдруг заговорил с мужчиной, стоявшим недалеко от его автомобиля. Потом захлопнул багажник, сел в машину собеседника и ухал вместе с ним.

После этого мужчина исчез.

В ходе следствия выяснилось, что собеседник челябинца незадолго до встречи купил в том же супермаркете энергетические напитки, перчатки и скотч.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве, но в начале марта пропавшего задержали в аэропорту Челябинска. Оказалось, что его похитили жители Крыма. В конце марта сообщалось, что их задержали на полуострове, но позже выяснилось, что мужчин «взяли» в Москве и экстрадировали в Челябинск. Центральный районный суда Челябинска учел тяжесть предъявленного обвинения и тот факт, что, находясь на свободе, обвиняемые могут предпринять попытки скрыться, и отправил их на время следствия под стражу.

Сторона защиты в апелляционной жалобе указала на отсутствие намерений скрыться от суда и воспрепятствовать производству по делу.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда с учетом позиции прокурора отклонила доводы апелляционных жалоб. Постановления оставлены без изменения, сообщили в областной прокуратуре.

Челябинск, Павел Зварзин

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