Ликвидировать или изолировать: россияне стали слегка терпимее к гомосексуалистам и жестче к сектантам

Половина жителей России считает, что геев и лесбиянок нужно ликвидировать или изолировать от общества. Еще жесте россияне относятся к членам религиозных сект. В список категорий с девиантным или нежелательным поведением, с которыми сограждане не намерены церемониться, попали и феминистки. Таковы результаты опроса населения, проведенного «Левада – Центром».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», респондентам предложили ответить на вопрос: «В нашем обществе встречаются люди, чье поведение отклоняется от общепринятых норм. Как, по вашему мнению, следовало бы поступить с… ?» И предлагался перечень ответов, а также варианты действия: «Ликвидировать», «Изолировать от общества», «Оказывать помощь», «Предоставить их самим себе».

«Наиболее репрессивная реакция отмечалась у населения к двум категориям – «террористам» и «педофилам», в отношении каждой из которых позицию «ликвидировать» выбирали ¾ опрошенных. По степени жесткости установок за ними следовали два других субъекта преступных действий: «убийцы» и «экстремисты/радикалы», – отмечают авторы исследования.

«Табуированное поведение в сфере секса и гендерных ролей (проституция, гомосекусализм, феминизм) не является социально-приемлемым (респонденты редко выбирали позицию «оказывать помощь»), но и находится вне зоны репрессивной реакции, поддерживающей физическое изолирование её представителей от общества («ликвидировать», «изолировать от общества»)», – отмечается в пояснительной записке к результатам опроса.

Однако при более детальном разборе оказывается: 18% россиян считают, что людей нетрадиционной ориентации нужно ликвидировать, еще 32% хотели бы изолировать их от общества.

За ликвидацию членов религиозных сект выступил 21%, за изоляцию – 41%. Ликвидировать наркоманов предлагают 15%, изолировать – 27%. Примерно столько выступает за изоляцию проституток, за ликвидацию – 9%.

Еще 9% респондентов считают нужным ликвидировать феминисток, изолировать их от общества предлагают 18%. Отметим, что почти каждого пятого участника опроса вопрос, что делать с феминистками, поставил в тупик: с ответом затруднились 19% респондентов.

Наиболее благожелательное отношение сложилось к «бездомным» и «людям с ВИЧ»: соответственно 88% и 79% респондентов считают, что им нужно оказывать помощь.

«В целом отношение почти ко всем категориям граждан (из предложенных для выбора), чье поведение может восприниматься как «девиантное», «нежелательное», улучшилось с момента предыдущего опроса в 2015 году, за исключением «членов религиозных сект», отношение к которым, напротив, ухудшилось, – отмечают авторы исследования. – Однако для понимания устойчивости подобных умонастроений в обществе требуются дальнейшие замеры общественного мнения».

Таблицы «Левада – Центра»

Справка РИА «Новый День»:

Опрос проведен 20 – 26 февраля 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1614 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

Москва, Игорь Юров

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