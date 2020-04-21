Сегодня из-за границы вернутся еще несколько десятков южноуральцев

Сегодня в Челябинск из-за границы вернутся еще несколько десятков человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства региона, вечером в Екатеринбурге приземлится самолет с туристами из Турции. На борту зарезервированы места для 34 южноуральцев.

За ними отправлены два автобуса, встречать и сопровождать южноуральцев будут представители регионального минздрава, Роспотребнадзора и полиции. «Весь алгоритм их прилета и прохождения приграничных процедур выстроен таким образом, чтобы ни с кем, кроме специально подготовленных сотрудников, прилетевшие не контактировали», – сообщает пресс-служба.

В Челябинске южноуральцев на 14 дней разместят в санатории «Изумруд», где обеспечат всем необходимым, в том числе питанием и ежедневным медицинским наблюдением.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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