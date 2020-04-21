Уральские металлурги потратят на экологическую программу больше 13 миллиардов рублей

Группа ММК направит на реализацию экологической программы 2020 года более 13 миллиардов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК утвердил цели в области охраны окружающей среды на 2020 год и экологическую программу группы, на реализацию которой в текущем году будет израсходовано 13,3 миллиарда рублей. 12,95 миллиарда рублей из этой суммы предоставит материнская компания.

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев обозначил ключевые цели компании в природоохранной сфере на 2020 год:

снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха города Магнитогорска на 6%,

снизить валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 3%,

снизить на 17% удельные выбросы пыли в атмосферу на тонну выплавленной стали по производственной линии аглоцех-коксохимическое производство-доменный цех– электросталеплавильный и кислородно-конвертерный цехи,

переработать 10,285 миллиона тонн текущих и отвальных металлургических шлаков и использовать 1,8 миллиона тонн отходов в качестве вторичных материальных ресурсов в шихте агломерационного производства,

выполнить технический этап рекультивации нарушенных земель третьей очереди Западного карьера горы Магнитная на площади 9 гектаров и биологический этап рекультивации Западного карьера на площади 5,6 гектара.

Для достижения поставленных целей Группа ПАО «ММК» приняла экологическую программу на 2020 год. Наиболее значительная часть экологических инвестиций – свыше 6 миллиардов рублей – придется на строительство природоохранных сооружений на новых производственных объектах, в первую очередь в коксохимическом производстве. Речь идет об объектах природоохранного назначения на строящейся коксовой батарее №12, а также объектах, возводимых в рамках реконструкции цеха улавливания и переработки химических продуктов (ЦУПХП).

Экологическая программа ПАО «ММК» на 2020 год охватывает 48 мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Это направление традиционно является одним из приоритетных в природоохранной деятельности комбината. В текущем году мероприятия по защите атмосферного воздуха затронут все металлургические переделы, а также подразделения управления главного энергетика и управления логистики.

Ключевые мероприятия данного направления – строительство системы аспирации литейного двора доменной печи №2, начало работ по реконструкции газоочисток и газоотводящих трактов в электросталеплавильном цехе и кислородно-конвертерном цехе, реализация программы по сокращению пылегазовых выбросов коксового цеха, реализация мероприятий по пылеподавлению неорганизованных источников выбросов.

Всего на мероприятия по сокращению вредных выбросов в атмосферу в 2020 году планируется израсходовать свыше 3,7 миллиарда рублей. Реализация этих мероприятий позволит улучшить качество атмосферного воздуха Магнитогорска, достичь целевых показателей по снижению выбросов, повысить эффективность и надежность работы оборудования газоочистных установок.

Свыше 2,4 миллиарда рублей в 2020 году комбинат направит на реализацию 20 мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, крупнейшее из которых – реконструкция установки механической и биохимической очистки сточных вод в ЦУПХП.

Экологическая программа ПАО «ММК» также предусматривает выполнение в 2020 году девяти мероприятий по утилизации отходов стоимостью более 300 миллионов рублей и пяти мероприятий по рекультивации нарушенных земель (около 500 миллионов рублей). Еще 19 природоохранных мероприятий на сумму 340 миллионов рублей запланированы в обществах Группы ММК. Всего экологическая программа холдинга предполагает выполнение 105 мероприятий, на реализацию которых планируется направить 13,3 миллиарда рублей.

«Постоянное снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду – обязательный элемент стратегии долгосрочного и устойчивого развития ММК. Система экологического менеджмента ПАО «ММК» сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015», – рассказали в пресс-службе ММК.

Комбинат реализует стратегическую инициативу «Чистый город», которая предполагает, что комплексный индекс загрязнения атмосферы в Магнитогорске снизится к 2025 году до 5 единиц, что соответствует состоянию «чистый город». При этом планируется снизить совокупные выбросы в Магнитогорске на 20%, а выбросы наиболее вредных веществ 1 и 2 класса опасности – в 10 раз.

Как отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, природоохранные инициативы комбината уже позитивно сказываются на качестве воздуха в Магнитогорске. В 2019 году, по итогам 2018 года министерство природных ресурсов и экологии России исключило Магнитогорск из списка городов с наиболее высоким уровнем загрязнения воздуха.

Челябинск, Виктор Елисеев

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