Часть южноуральских школ может вернуться к обычному режиму работы

Часть южноуральских школ в мае может вернуться к обычному режиму работы. Об этом заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в Челябинске и ЗАТО работают практически все детские сады. Школы по-прежнему функционируют в дистанционном режиме, но с мая схема может измениться.
По словам Гехт, в тех территориях, где ситуация благополучная (а на сегодняшний день в половине муниципалитетов области инфекции не зафиксировано), школы могут вернуть к очному режиму работы.
Челябинск, Светлана Намская
Челябинск. Другие новости 21.04.20
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