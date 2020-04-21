Часть южноуральских школ может вернуться к обычному режиму работы

Часть южноуральских школ в мае может вернуться к обычному режиму работы. Об этом заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в Челябинске и ЗАТО работают практически все детские сады. Школы по-прежнему функционируют в дистанционном режиме, но с мая схема может измениться.

По словам Гехт, в тех территориях, где ситуация благополучная (а на сегодняшний день в половине муниципалитетов области инфекции не зафиксировано), школы могут вернуть к очному режиму работы.

Челябинск, Светлана Намская

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