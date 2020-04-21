Южноуралец заплатит 30 тысяч рублей за информацию о болезни врача

Житель Чебаркуля привлечен к ответственности за фейковую публикацию в социальной сети.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 31-летний чебаркулец разместил в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте» комментарий, в котором утверждал, что начальник военного госпиталя заразился коронавирусом. При этом информация не соответствовала действительности.

В ходе заседания Чебаркульского мирового суда южноуралец признал свою вину, ему назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Ложная информация удалена.

Отметим, что это уже одиннадцатый случай наказания за распространение фэйковой информации в Челябинской области (двое провинившихся оказались несовершеннолетними).

Кроме того, к новым нормам, запрещающим распространение фейков, начинают прибегать и в спорах работдателей с трудовыми коллективами. Так, в минувшие выходные в соцсетях было опубликовано обращение от имени врачей скорой медицинской помощи Магнитогорска, высказавших озабоченность сложившейся в службе ситуацией. Главврач медучреждения уже направил материалы в полицию, заявив, что изложенные факты не соответствуют действительности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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