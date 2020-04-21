В Златоусте среди заболевших коронавирусом – два медика

В одном из городов Южного Урала COVID-19 заразили два медработника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние несколько дней в Златоусте подтверждены 5 случаев заболевания коронавирусом. По одному в субботу и воскресенье и три в понедельник, 20 апреля. Об этом сообщил мэр города Максим Пекарский.

«Все пациенты госпитализированы, их контакты отрабатывают специалисты. В связи с таким ростом статистки по COVID-19 в нашем городе работает комиссия из областного минздрава», – сообщил градоначальник на своей странице в социальных сетях.

Как сегодня уточнила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, среди пятерых заболевших в последнее время златоустовцев фельдшер скорой помощи и реанимационная сестра. Оба они контактировали больными пневмонией.

«Мы расцениваем ситуацию как некие недоработки. Это касается фельдшера скорой помощи, – рассказала чиновница. – Перевозя больного с пневмонией, они должны были соблюдать меры предосторожности. В Златоусте были эпидемиологи, Роспотребнадзор, они проанализировали ситуацию. Сегодня будут выводы».

Напомним, по данным на утро 21 апреля число больных с COVID-19 стало трехзначным, достигнув 107 человек. За сутки положительные тесты на коронавирусную инфекцию подтвердились у 10 южноуральцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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