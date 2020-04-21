Райбольница Катав-Ивановска не оборудовала «скорые» всем необходимым

Катав-Ивановская городская прокуратура добивается обеспечения стандарта оснащения автомобилей скорой медицинской помощи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Катав-Ивановска провело проверку исполнения законодательства в сфере качества оказания услуг скорой медицинской помощи ГБУЗ «Районная больница Катав-Ивановска».

Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи утвержден приказом Минздрава России от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи», напоминают в прокуратуре.

Кроме того, этим же порядком установлен стандарт оснащения станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи.

В нарушение указанных требований автомобиль скорой медицинской помощи класса А не оборудован щитом спинальным с устройством для фиксации головы, рентгенпрозрачным, амагнитным, одеялом с подогревом (термоодеяло), облучателем бактерицидным циркуляционным с возможностью работы в присутствии медицинских работников, средством радиосвязи, запирающимся сейфом или металлическим контейнером для временного хранения наркотических средств и психотропных веществ, автомобильным видеорегистратором.

Пять автомобилей скорой медицинской помощи класса В не оборудованы средством радиосвязи и мобильным абонентским комплектом автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления с возможностью использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS и возможностью подачи сигнала тревоги, автомобильным видеорегистратором.

По результатам проверки городским прокурором главному врачу ГБУЗ «Районная больница Катав-Ивановска» внесено представление об устранении допущенных нарушений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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