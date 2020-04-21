«Не там живете»: в Копейске пенсионерке отказали в доплате за самоизоляцию

Южноуральские чиновники напомнили пенсионерам, что они должны рассчитывать только на себя и пенсию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожилая жительница Копейска пыталась получить от администрации города доплату за самоизоляцию, аналогичную той, что платят пенсионерам в Москве.

Напомним, в нескольких регионах власти решили выплатить жителям старше 65 лет возмещение за нахождение в режиме жесткой самоизоляции. При этом пенсионеры должны полностью отказаться от выхода из дома или квартиры на весь период самоизоляции.

Для возмещения дополнительных расходов региональные власти обещали пенсионерам доплату к пенсии: в Москве – 4 тысячи рублей, в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Пензенской, Рязанской, Тамбовской областях и Ханты-Мансийском автономном округе – 3 тысячи рублей, в Тюменской области – 2 тысячи рублей.

Понадеялась на помощь властей и пожилая копейчанка. Однако получила от ворот поворот: женщине сообщили, что в бюджете Копейска средства на выплату пенсионерам материальной помощи, идентичной московской, отсутствуют. Да и эпидемическая ситуация в пригороде Челябинска, не в пример Москве, спокойнее, осадили горожанку.

В пресс-службе мэрии Копейска оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, сославшись на близящееся завершение рабочего дня и предложив направить официальный запрос.

В министерстве социальных отношений Челябинской области сообщили, что подобная компенсация не предусмотрена региональным законодательством и не по силам бюджету области. Но пенсионеры могут обратиться в ведомство за бесплатным продуктовым набором, если их доходы ниже прожиточного минимума. Пенсионеры-инвалиды могут обратиться за финансовой помощью в благотворительный фонд (напомним, он осуществляет выплаты в размере до 1 тысячи рублей на человека). Но тоже лишь в случае, если их доходы ниже прожиточного минимума.

Правда, вот уже несколько лет пенсионеры в России, если начисленная им пенсия не дотягивает до прожиточного минимума, получают из федерального бюджета доплату, призванную довести их фактический доход как раз до этого уровня. То есть в России, в принципе, не должно быть пенсионеров с доходами ниже прожиточного минимума.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.04.20

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