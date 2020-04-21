Покупателям запретят прикасаться к продуктам

В Роспотребнадзоре запретили покупателям взвешивать и фасовать продукты самостоятельно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие указания содержатся в обновленном списке рекомендаций, утвержденных главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

«Максимально исключить отпуск товара и прием денег одним лицом. Отпуск товара и прием денег проводить в одноразовых перчатках, – говорится в документе. – Исключить возможность покупателей проводить самостоятельно навеску продуктов питания, реализацию товаров осуществлять в упакованном виде ».

Новый подход к продаже продуктов, мягко говоря, не обрадовал челябинцев. «Вот сети-то обрадуются. Сразу всю гниль продадут. Потрясающая забота о населении, слов нет», – возмутились южноуральцы.

«Я лично предпочитаю овощи и фрукты выбирать сама, а не покупать в пакетах непонятно что. За свои деньги я покупаю то, что меня устраивает», – заявила в комментариях еще одна горожанка. «Я вчера купила одно яблоко и одну грушу. Мне больше не надо. Сейчас наупаковывают килограммами», – возмутилась другая участница обсуждения.

«В этом и есть смысл данного действа, деньги у людей кончаются, меньше покупают фрукты, они гниют, выручка сетей падает, вот они собрались и придумали, как это исправить», – объяснил челябинец.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.04.20

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