Челябинца оштрафовали за прогулку у памятника Курчатову

Челябинцу, задержанному ночью у памятника Курчатову, выписали штраф.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одного из горожан, задержанных в ночь на 17 апреля у памятника Курчатову, Центральный районный суд оштрафовал на 1 тысячу рублей по статье 20.6.1 КоАП.

«Выписали штраф и объяснили тем, что я находился не по месту жительства, – цитирует 74.RU челябинска. – В деле почему-то было указано, что у меня вообще нет никакой справки с работы, хотя она есть, но у меня ее даже никто не спрашивал. Также неверно было указано, что меня задержали в лесном бору, хотя по факту меня, грубо говоря, вытащили из машины и посадили, забрав документы. Я в суде не стал этого говорить, потому что не хочу затягивать это».

Как рассказал мужчина, он работает в здании по улице Энтузиастов. В ту ночь он ждал после работы у памятника Курчатову друга, который обещал его забрать. Полиция задержала челябинцев на парковке перед памятником.

Напомним, в ночь на 17 апреля полиция задержала у памятника Курчатову несколько десятков человек. На всех задержанных составили административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС).

Челябинск, Виктор Елисеев

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