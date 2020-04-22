Замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области просила выпустить ее из-под стражи

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке досудебный материал в отношении замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяны Антоновой.

Как уже сообщал «Новый День», чиновнице инкриминируют взятку в 2,2 миллиона рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации за содействие в получении оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам (по некоторым данным, речь о строительстве скандально известного биатлонного стадиона в Златоусте).

4 апреля Тракторозаводский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу до 1 июня 2020 года.

Обжалуя судебный акт районного суда, адвокат просил избрать в отношении его подзащитной меру пресечения не связанную с изоляцией от общества, а именно домашний арест, сообщили в пресс-службе облсуда. Однако апелляционная инстанция оставила меру пресечения без изменения.

Постановление вступило в законную силу.

Челябинск, Павел Зварзин

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