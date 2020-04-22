Челябинку, нарушившую режим двухнедельной изоляции, поймали в магазине с помощью камеры

Челябинку, нарушившую режим обязательной самоизоляции, поймали с помощью комплекса биометрического контроля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, комплексом биометрического контроля, установленным в одном из торгово-развлекательных центров Челябинска, выявлена 19-летняя местная жительница, нарушившая законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В продуктовом магазине одного из торговых комплексов по улице Труда девушку зафиксировали камеры видеонаблюдения с сегментом ведомственной программы распознавания лиц, находящихся в базе данных МВД. Полицейскими установлено, что челябинка находится в общественном месте в нарушение вынесенного ей управлением Роспотребнадзора предписания об изоляции сроком на 14 дней.

В отношении нарушительницы был составлен административный протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Калининский районный суд Челябинска оштрафовал горожанку на 20 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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