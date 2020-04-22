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Среда, 22 апреля 2020, 09:57 мск

Новости Челябинск

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Южноуралец поджег имущество семьи, не давшей ему денег

Южноуралец поджег имущество семьи, не давшей ему денег на выпивку.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, история произошла в селе Подовинное Октябрьского района: пьяный 28-летний мужчина попросил у односельчан денег, чтобы продолжить «банкет». Ему отказали. Тогда он решил отомстить: украл у «обидчиков» газонокосилку и металлическую урну общей стоимостью 18 тысяч рублей, а потом поджег хозяйственные постройки. Ущерб от поджога оценен в 50 тысяч рублей.

Мужчину задержали. Возбуждены уголовные дела по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога») и статье 158 УК РФ («Кража»).

Челябинск, Павел Зварзин

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