Южноуралец поджег имущество семьи, не давшей ему денег на выпивку.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, история произошла в селе Подовинное Октябрьского района: пьяный 28-летний мужчина попросил у односельчан денег, чтобы продолжить «банкет». Ему отказали. Тогда он решил отомстить: украл у «обидчиков» газонокосилку и металлическую урну общей стоимостью 18 тысяч рублей, а потом поджег хозяйственные постройки. Ущерб от поджога оценен в 50 тысяч рублей.

Мужчину задержали. Возбуждены уголовные дела по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога») и статье 158 УК РФ («Кража»).

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 22.04.20

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