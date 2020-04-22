Сотрудников социально-реабилитационного центра на Южном Урале обвиняют в насилии над детьми

Сотрудников одного из детских социальных учреждений Челябинской области обвиняют в насилии над детьми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разгорелся в Копейском социально-реабилитационном центре. Сотрудники центра пытались эту историю скрыть, но она все равно вышла в публичную плоскость.

Оказалось, что 13-летнему воспитаннику потребовалась госпитализация. Перед отправкой в больницу подростка на 3 часа запрели в одном из помещений Центра, клочками остригли волосы и связали руки. В машине его руки привязали к ручке дверцы. Попав в больницу, парень сбежал. Все это произошло еще в конце марта, а теперь подросток об этом рассказал.

«Выяснилось, что он уже неоднократно сбегал из центра. Предстоит выяснить, было ли это связано с возможными другими эпизодами жестокого обращения», – отметила Гехт.

В учреждении проводится проверка. Первый вице-губернатор Челябинской области грозит применившим насилие к воспитаннику судом: «Жестокость в отношении детей должна пресекаться такими же жесткими мерами в отношении обидчиков», – заявила она.

Челябинск, Павел Зварзин

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