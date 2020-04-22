Власти Южного Урала изолируют все соцучреждения с постоянным пребыванием

В Челябинской области изолируют все социальные учреждения с постоянным пребыванием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все учреждения социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей (в частности, интернаты) закрывают на карантин. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По словам главы региона, сотрудники будут находиться там непрерывно по две недели.

Напомним, ранее стало известно о закрытии на обязательную самоизоляцию двух детских интернатов: у сотрудников учреждений подтвердился анализ на COVID-19.

Челябинск, Виктор Елисеев

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