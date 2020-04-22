Воспитанник «Трактора» Василий Демченко заключил контракт с «Монреаль Канадиенс»

Челябинский голкипер переходит в старейший клуб НХЛ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», воспитанник челябинского «Трапктора», вратарь «Металлурга» (Магнитогорск) Василий Демченко заключил однолетний контракт с «Монреаль Канадиенс».

26-летний голкипер почти всю свою карьеру построил в системе челябинской хоккейной школы. В 16 лет начал защищать ворота «Белых медведей», а уже в следующем сезоне был включен в состав ХК «Трактор». С 2015 года стал основным вратарем команды. При этом в сезонах 2017-18 и 2018-19 годов отражал в КХЛ более 93% бросков.

В 2019 году новое руководство «черно-белых» обменяло Демченко в магнитогорский «Металлург», чем вызвало удивление экспертов. Впрочем, в «Магнитке» игра у него не пошла. В итоге, на льду он провел всего 14 матчей. По скоропостижном завершении сезона 2019-2020 годов в «Металлурге» заявили, что не видят Василия Демченко в составе клуба, и он стал свободным агентом.

Теперь голкипер попробует свои силы за океаном. «Я давно думал о том, чтобы уехать в Северную Америку, – цитирует Демченко официальный сайт НХЛ на русском языке. – Раньше были тоже варианты. Почему именно этот клуб? Когда я уже выступал в Магнитогорске, ко мне приезжали представители «Монреаля». Вообще у нас шел разговор на протяжении всего сезона. Мы общались, я узнал все расклады. И вот тогда после беседы у меня и родилось это решение».

По условиям контракта, за сезон в НХЛ челябинец получит 700 тысяч долларов, за сезон в Американской хоккейной лиге – 70 тысяч долларов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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