Темпы увеличения безработицы в Челябинской области выросли на порядок

Южноуральцев, не прописанных, но работавших в Челябинске, отфутболивают по месту регистрации

Челябинск, Апрель 22 (Новый День, Виктор Елисеев) – За три недели апреля число безработных на Южном Урале увеличилось на 5,5 тысяч человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний этот статус получили 29 тысяч южноуральцев.

По словам губернатора Алексея Текслера, к концу апреля власти ожидают, что число безработных вырастет до 33 тысяч.

Следует отметить, что речь идет только о тех, кто уже получил статус безработного. Число незанятых южноуральцев, состоящих на учете в центрах занятости населения может оказаться ощутимо выше. Так, еще неделю назад эта цифра превышала 30 тысяч, в то время как официально признаны безработными были лишь 26,8 тысячи человек.

При этом на конец марта статус безработного имели 23,4 тысячи южноуральцев, а на конец февраля – 22,9 тысячи человек. Таким образом, если за март число безработных выросло на 500 человек, то за три недели апреля – на 5,5 тысяч, то есть на порядок больше.

Обратившиеся в центры занятости южноуральцы жалуются на невозможность найти работу: в условиях самоизоляции многие работодатели заморозили вакансии. Кроме того, сотрудников вполне убедительно уговаривают увольняться по собственному желанию, объясняя, что даже если за время нерабочих дней они и получат зарплату, то после их окончания с зарплатой наверняка возникнут проблемы, так как денег на нее нет. Воспользовавшиеся этим советом, сталкиваются с тем, что в службах занятости их не признают оставшимися без работы из-за пандемии.

Наконец, встать на учет в связи с потерей работы можно только по месту регистрации, а многие южноуральцы перебрались из своих маленьких городков и сел в промышленные центры как раз потому, что там и до пандемии найти работу было весьма проблематично.

Плюс ко всему, центры занятости, особенно в территориях, оказались не готовы к дистанционной работе. «Сначала никак не могли разобраться с моими данными, – рассказала РИА «Новый День» одна из жителей Южного Урала, оставшаяся без работы. – Я через сайт госуслуг хотела зарегистрироваться в центре занятости в Челябинске, потому что реально я живу здесь. Но челябинская служба отправила меня в реестр по месту регистрации, оттуда отфутболили в Челябинск, а челябинцы «пнули» обратно. После этого мне заявили, что не видят моего резюме. Хотя на сайте оно зарегистрировано и отображается. И вся эта катавасия длится уже больше недели».

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