Главу Верхнеуральского района и восемь его подчиненных увезли на допрос после обысков

В Челябинской области девять чиновников районной администрации увезли на допрос.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 22 апреля, утром в администрации Верхнеуральского района прошли обыски.

По информации источников, обыски и задержание чиновников связаны с расследованием дела экс-начальника районного отдела МВД Дениса Яковлева, уволенного в марте после инспекторской проверки.

«По неподтвержденной информации, Айбулатова подозревают в том, что он незаконно перечислял бюджетные деньги отделу полиции по Верхнеуральскому району», – пишет «Верстов.Инфо», не исключая при этом, что выделенные из муниципального бюджета деньги могли идти напрямую бывшему начальнику полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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